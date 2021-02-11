الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس الـ 72 ساعة القادمة

كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الخميس، شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.ويسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.ويشهد الجمعة المقبل انخفاض فى درجات الحرارة بحوالى 2-3 درجات ليسود طقس مائل للدفء نهارا بارد لشديد البرودة ليلا.ويشهد السبت شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد مع سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربيةونشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.