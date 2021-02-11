ليبيا تسجل 20 وفاة جديدة و333 إصابة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فى ليبيا، اليوم الخميس، عن تسجيل 20 حالة وفاة و333 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 1048 حالة للشفاء.وأوضح المركز فى بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أنه تسلم 1701 عينة موزعة على المختبرات، وتبين بعد الفحص سلبية 1368 عينة، وإيجابية 333 عينة، منها 245 حالة جديدة و88 حالة مخالطة.وأشار المركز إلى أن إجمالي عدد حالات الوفاة بالفيروس بلغ 2009 والإصابات 116361.