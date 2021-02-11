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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة: لدينا فائض 3 ملايين طن أرز عن حاجة الاستهلاك

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:15 م
الأرز
الأرز
عبدالناصرمحمد
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أكد الدكتور محمد سعد شبل أستاذ الأرز بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، أنه لا يوجد ارتفاع في أسعار الأرز، ولن يرتفع أسعاره إطلاقا نتيجة وقف التصدير.

وأوضح في تصريحات للدستور، أن هناك عدة أسباب تساهم في استقرار سعر الأرز، منها وفرة الإنتاج والمعروض، نتيجة وجود فائض من الموسم الماضي وقبل الماضي مع وجود محصول 2020 الذي يقدر بنحو 8 ملايين طن أرز شعير، مشيرا إلى أننا نستهلك منه 5 ملايين طن فقط، ويتبقى 3 مليون طن فائض عن حاجة الاستهلاك المحلي، حيث تم زراعة نحو 2 مليون فدان في العام الماضي.

وقال إن أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة في حدود 3500 جنيه للطن، والأرز الشعير العريض الحبة نحو 4000 جنيه للطن، والأرز الأبيض رفيع الحبة 6000 جنيه للطن، و7 آلاف جنيه للعريض.

وأشار إلى أنه من المتوقع ألا تقل المساحات المنزرعة عن 1.1 مليون فدان في الموسم الجديد.

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