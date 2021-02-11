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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«ماس كهربائي» يحرق محل إكسسورات في الزمالك

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:15 م
الحماية المدنية
الحماية المدنية
نجلاء رفاعي
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تسلمت نيابة قصر النيل الجزئية، اليوم الخميس، تقرير المعمل الجنائي حول حريق محل إكسسوات في الزمالك.

وتبين من المعاينة المبدئية، أن الحريق بسبب ماس كهربائي التهم محل الأكسسورات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق شب في محل إكسسورات بمنطقة الزمالك.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق في محل بمنطقة الزمالك.

وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة، وتمت أعمال السيطرة عليه وإخماده.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة قصر النيل، لإجراء التحريات وتبين ان السبب ماس كهربائي نتج عنه الحريق.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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