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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يناشد الخريجين بالاشتراك في مبادرة الرئيس «مهنتك مستقبلك»

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:14 م
مهنتك مستقبلك
مهنتك مستقبلك
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وحدة التدريب المتنقلة بمدينة أبنوب والتابعة لمديرية القوى العاملة بالمحافظة لمتابعة سير عمل الدورات التدريبية للشباب على التوصيلات الكهربائية والتي يجرى تنفيذها من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك"، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتم تنفيذها لتدريب الشباب على المهن والحرف المختلفة وتأهيلهم لسوق العمل وفتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغير وفقًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتابع المحافظ سير العمل بوحدة التدريب المتنقلة والتقى بالشباب المشارك في الدورة التدريبية على التوصيلات الكهربائية واستمع إلى تجربتهم في الحصول على الدورة التدريبية وامكانية استغلالها في فتح مشروع صغير.

وأشار سعد إلى إنه قبل كل دورة تدريبية يقوم مختصون من الوزارة والمديرية بإجراء اختبارات التوجيه المهني وتوقيع الكشف الطبي على المتدربين فضلًا عن التأمين على كل متدرب ضد الإصابات وفي نهاية كل دورة تدريبية يحصل الثلاثة الأوائل على شنطة عدة في المهن المختلفة من خياطة أو السباكة والتركيبات الكهربائية كي يستطيع كل شاب وسيدة فتح مشروع صغير يدر عليه دخلًا يسهم في توفير حياة كريمة له ولأسرته.

وناشد محافظ أسيوط الشباب والخريجيين الاشتراك في تلك الدورات التدريبية لصقل خبراتهم ومواهبهم في تعلم الحرف المختلفة حتى يتمكنوا من فتح مشروعات صغيرة لهم ولأسرهم، ما يساهم في خفض معدل البطالة ويساهم في توفير فرص عمل للشباب ويتيح لهم فرصة الحصول على قروض لفتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

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