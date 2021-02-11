غدا.. عرض مسرحية «ورطة عائلية» على MBC مصر

تعرض قناة "MBC مصر"، غدًا الجمعة في تمام الثامنة مساءً، أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "ورطة عائلية".تدور أحداث مسرحية "ورطة عائلية"، تدور أحداثها حول مستشفى يحدث فيه خطأ بين الأطفال حديثي الولادة مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة بصورة ساخرة.ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.تُعرض مسرحية "ورطة عائلية" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الساعة 8:00 مساءً.