استقرار فى أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، حالة من الاستقرار في الأسواق.وتقدم «الدستور» نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلاً علي المواطنين وضبط حركة الأسواق.وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب سجلت سعرًا يبدأ من ٦٨٧ جنيهًا للعيار ١٨، وسجل سعر عيار ٢١ نحو ٨٠٢ جنيه، وسجل عيار ٢٤ جنيه نحو ٩١٦ جنيهًا.وأوضح أن سعر الأوقية العالمية نحو ١٨٣٧ دولارًا.