إصلاح كسور بالوجه والفكين وقاع العين لمريض بالعلمين النموذجي

أعلنت مستشفى العلمين النموذجي بقيادة الدكتور محمد ظريف مدير المستشفى، أنه تم إجراء عملية إصلاح كسور متعددة بالوجه والفكين وقاع العين لشاب.وقالت المستشفى في بيان إعلامي لها، إن المريض حضر إلى المستشفى يعاني من كسر متعدد بالجمجمة وكسر بمحجر العين وكسر بعظام الفكين، وتم إصلاح الكسر وتثبيت الكسور عن طريق استعمال الشرائح والمسامير.وأكد البيان، أن ذلك جاء تحت رعاية الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور محمد علي وكيل مديرية الصحة بمطروح، والدكتور محمد ظريف مدير مستشفى العلمين النموذجي.