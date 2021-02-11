بعد الانخفاض التدريجى..هل الموجة الحارّة الأخيرة سبب زيادة إصابات كورونا مجددا؟

عادت إصابات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، للارتفاع مجددًا في مصر، بعدما شهدت انخفاضا تدريجيا خلال الأسابيع الأخيرة، معلنة الخروج من ذروة الموجة الثانية للفيروس، إلا أن المنحنى الوبائي عاد في التصاعد مجددا.وبالنظر إلى أعداد الإصابات والوفيات التي تعلن الصحة عنها يوميًا، سنجد إنها بعدما كانت تسجل متوسط 500 إصابة يوميًا أصبحت الآن تصل إلى 600 إصابة، وهو الأمر الذي ارجعته الوزارة إلى الموجة الحارّة الأخيرة التي دفعت البعض للتخفيف من الإجراءات الوقائية.واتساقًا مع ذلك، فقد أعلنت أمس زيادة الأعداد، وسجلت مصر 610 حالة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.كما أعلنت عن خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 133331 حالة حتى اليوم.كيف مرّ الاسبوع المنصرم على مصر في تعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء؟، تكشف الأرقام التي رصدتها "الدستور" عن حدوث زيادات طفيفة في الإصابات من جديد بشكل شبه يومي خلال الاسبوع الماضي.سجلت مصر في 4 فبراير يوم الخميس الماضي 512 حالة إصابة وهو المعدل اليومي لها خلال تلك الفترة، و53 حالة وفاة، لتصبح إجمالي حالات الإصابات 167 ألف و525 حالة، بينما الوفيات 9460 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، وشفاء 130 ألف حالة و912.أما يوم الجمعة التالي، سجلت مصر ارتفاع طفيف في الإصابات بموجب 532 إصابة و52 حالة وفاة، وبذلك أصبح إجمالي الإصابات 168 ألف و57 حالة، فيما بلغت الوفيات منذ بداية الجائحة 9512 حالة ووصلت أعداد الشفاء إلى 131 ألف و211 حالة.وواصلت الإصابات الارتفاع يوم السبت حيث سجلت مصر 540 حالة إصابة و48 حالة وفاة، وأصبح إجمالي الإصابات 168 ألف و597 حالة، بينما الوفيات وصلت إلى 9560 حالة وفاة، فيما كانت حالات الشفاء 131 ألف حالة و632.وعادت الإصابات للانخفاض مرة ثانية يوم الأحد حيث سجلت مصر 509 حالة إصابة، بينما الوفيات كانت 44 حالة وفاة في ذلك اليوم، ليكون إجمالي الإصابات 169 ألف حالة و106 بينما الوفيات وصلت إلى 9604 حالة فيما كان إجمالي حالات الشفاء 132 ألف حالة و54.لكن يوم الاثنين ارتفعت الإصابات من جديد، حيث سجلت مصر 534 حالة إصابة في ذلك اليوم و47 حالة وفاة، ليصبح إجمالي حالات الإصابات 169 ألف حالة و640 بينما الوفيات وصلت إلى 9651 حالة وكان إجمالي حالات الشفاء 132 ألف و375 حالة.واقتربت أعداد الإصابات في يوم الثلاثاء من كسر حاجز الـ500 حالة يومية، حيث سجلت أعداد الإصابات 567 حالة إصابة، بينما الوفيات كانت 48 حالة وفاة، ليصبح إجمالي حالات الإصابات 170 ألف و207 حالة، بينما الوفيات بلغت 9699 حالة، فيما كانت حالات الشفاء 132 ألف و698 حالة.وشهد أمس الأربعاء، زيادة أعداد الإصابات إلى 610 حالة، و53 حالة وفاة، ليكون إجمالي حالات الإصابات منذ بداية الجائحة 171 ألف حالة و390، بينما الوفيات وصلت إلى 9804 حالة، وإجمالي حالات الشفاء وصل إلى 133 ألف و331 حالة.ويفسر الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض الصدر، التذبذب في أعداد الإصابات إلى تخفيف المواطنين من الإجراءات الاحترازية بسبب الموجة الحارة التي ضربت البلاد خلال تلك الفترة ومزالت مستمرة إلى الآن.ويشير إلى أن تلك الفترة خادعة لأن هناك موجات صقيع ستأتي ولم ينتهي فصل الشتاء إلى هذا الوقت، مبينًا أنه إذا استمر المواطنون في اتباع الإجراءات الاحترازية حتى نصف العام الحالي ستنخفض الأعداد بصورة ملحوظة.