القبض على شخص يصرف معاش والده المتوفى منذ 1998 بالقاهرة

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات في ضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، لقيامه خلال الفترة من شهر مايو عام 1998 وحتى شهر مايو عام 2014 بالاستمرار في صرف معاش والده المتوفى عام 1998، بموجب توكيل خاص محرر له من الأخير عام 1995، دون الإبلاغ عن واقعة الوفاة بالمخالفة للقانون، وتمكن المتهم المذكور بموجب ذلك الاستيلاء على مبالغ مالية دون وجه حق.وتمكنت الجهود من ضبط شخص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أسنا بالأقصر لقيامه باستغلال طبيعة عمله بإحدى جمعيات خدمات المشروعات متناهية الصغر والمنوط به تحصيل أقساط القروض من المقترضين، وقام بتحصيل أقساط قروض من 40 مقترضا واختلاسه قيمة الأقساط لنفسه دون وجه حق وعدم توريدها لخزينة الجمعية، وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.