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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يدشن 10 سيارات إسعاف جديدة بـ30 مليون جنيه

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:11 م
سيارات إسعاف
سيارات إسعاف
أسوان_إسراء توفيق
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دشن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، 10 سيارات إسعاف جديدة شاملة كافة التجهيزات الطبية للإسعافات الأولية والعناية المركزة وبتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه، حيث ستدخل الخدمة خلال الفترة الحالية ضمن خريطة نقاط الإسعاف المنتشرة في جميع مراكز ومدن المحافظة بإجمالي 45 نقطة أسعاف.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الدخيلي مدير مرفق الإسعاف بالمحافظة.

وتفقد محافظ أسوان إحدى سيارات الإسعاف الجديدة حيث قام المسعف المسئول عنها بشرح مفصل عن التجهيزات الطبية المتطورة والحديثة المتوفرة بالإسعاف مما يساهم فى سرعة التعامل مع الحالات المرضية الطارئة وفى الحوادث.

ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية بالدور المهم والحيوي الذي تقوم به هيئة الإسعاف المصرية في توفير الرعاية الطبية السريعة للمواطنين والتعامل مع أي حالات طارئة أول بأول لحين وصولها إلى أقرب مستشفى.

وأكد أن السيارات الجديدة ستضاف لأسطول سيارات الإسعاف بالمحافظة والتي وصلت إلى 112 سيارة نموذجية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية ومسعفين مدربين علي كيفية التعامل مع أي حالات بالشكل المطلوب، علاوة على لنشات الإسعاف النهري التى تم تخصيص مرسى لها بكورنيش أسوان الجديد للتعامل مع الحوادث التى تقع بمجرى نهر النيل.

ووجه أشرف عطية مدير الإسعاف بالعدالة فى التوزيع بين مختلف أنحاء المراكز والمدن مع ضرورة وضع السيارات الجديدة في أماكن حيوية وخاصة علي الطرق السريعة بهدف التعامل الفوري مع أي حالات أو حوادث مرورية وخاصة طريق أسوان القاهرة الصحراوى الغربى، بالإضافة إلى الالتزام ببرامج الصيانة الدورية والشاملة لسيارات الإسعاف بالتنسيق مع توكيلات الشركات المصنعة لها.

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