إحباط ترويج أدوية مهربة بـ400 ألف جنيه ببني سويف

أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط في مجال الاتجار في الأدوية المهربة والغير مسجلة بوزارة الصحة والمحظور بيعها بالأسواق بالمخالفة للقانون.وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة الواقعة وقيام (عامل بصيدلية - مقيم بمركز شرطة الفشن بني سويف) بممارسة نشاط الاتجار في الأدوية من خلال مكان غير مرخص عبارة عن شقة كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة دون الحصول على التراخيص اللازمة بالمخالفة للقانون.عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الجهات المعنية أمكن ضبط المتهم داخل الشقة المشار إليها وبحوزته (كمية من الأدوية) وجميعها مهربة من الخارج ومجهولة المصدر، وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات بحوالي (400.000 جنيه)، وبمواجهته أقر بحيازته لتلك المضبوطات بقصد بيعها بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.