اجتماع وزراء خارجية 7 دول بأثينا لبحث الأوضاع شرق المتوسط

اجتمع وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا والسعودية والبحرين والإمارات، بالعاصمة اليونانية أثينا.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، إن الاجتماع المنعقد بحضور رئيس الوزراء اليوناني يأتي لمناقشة الأوضاع في شرق المتوسط والشرق الأوسط.