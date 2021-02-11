ضبط متهم بنشر فيديوهات جنسية بين الأطفال في فاقوس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس) لقيامه بإنشاء قناة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى ونشر روابط تحميل لمشاهدة مقاطع فيديو خادشة للحياء للأطفال مقابل مبالغ مالية، وبحوزته (هاتف محمول).وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.