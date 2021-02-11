رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

فى ذكراه.. قصة مرض هزم علاء ولي الدين

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:08 م
علاء ولي الدين
علاء ولي الدين
ريم محمود
طباعة
يوافق اليوم ١١ فبراير ذكري وفاة علاء ولي الدين، وهو ممثل كوميدي، رحل عن عالمنا فى 11 فبراير 2003.

بدأ الراحل حياته فى التمثيل بادوار ثانوية مع الزعيم عادل امام، لينطلق إلى تقديم بطولة مطلقة فى كثير من الأفلام.

ولد علاء ولى الدين فى محافظة المنيا بمركز بنى مزار، جده الشيخ سيد ولى الدين مؤسس مدرسة فى القرية (الجندية) بناها على نفقته الخاصة، وأبوه الممثل الراحل سمير ولى الدين الذي كان مدير عام لملاهى القاهرة.

توفى علاء ولي الدين بسبب مضاعفات السكري، وهو مرض مزمن يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الأنسولين (هرمون ينظم مستوى السكر في الدم ) بكمية كافية أو عندما يعجز جسم الإنسان عن الاستخدام الفعال للأنسولين الذي ينتجه من أجل امتصاص الجليكوز من قبل خلايا الجسم، الشيء الذي يجعل الجليكوز يتراكم في الدم فيؤدي إلى زيادة تركيز نسبة السكر في الدم.

يسبب المرض على المدى الطويل ارتفاع نسبة السكر بالدم وحدوث أضرار لعدد من أجهزة الجسم ولا سيما القلب والشرايين والعينين والكلي والأعصاب.

موضوعات متعلقة

مصدر بالصحة: «زايد» وجهت بحصر المراكز الطبية بالقرى لتطويرها

وزيرة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا أواخر أبريل.. وهذا موعد تراجعها

بطلقة في الرأس.. النيابة «تحاصر» المتهمين بقتل حمادة الفقير

بعد انفراد «الدستور».. «الإعلانات الفاضحة» تطيح بـ30 عاملا في قناة «مصر الزراعية»

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير منطقة الدعائم

image description

«صحة أسيوط» تتسلم 27 ماكينة غسيل كلوي من صندوق تحيا مصر

image description

لمتابعة أعمال التطوير.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبنوب المركزي

image description

دكتور مصري يتقدم لموسوعة جينيس لابتكاره برنامجا لتغيير نغمات الناي

image description

محافظ أسيوط يبحث مع أهالي قرية المندرة تحسين الخدمات والمرافق

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا أواخر أبريل.. وهذا موعد تراجعها

اعترافات المتهمين بالتخطيط لاغتيال اللواء كمال الدالى

صدمة جديدة من لجنة الزمالك المؤقتة لـ«مرتضى منصور»

حقيقة تعطل خدمات بطاقات التموين بـ «دعم مصر»

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

ماذا تعني فعالية اللقاحات ضد كورونا؟

السكك الحديد الألمانية تعلن عودة الحركة في 95% من خطوطها

40% من البريطانيين يعانون ضعف الصحة أو مشاكل مالية

أيام زمان

عمل في محل للساعات واتهم بالجاسوسية.. حكاية إلياس مؤدب

كيف وقع استيفان روستي في غرام حبيبة والده بالخطأ؟

«أجرى البروفة في البوفيه».. حكاية محمد عبد الوهاب مع القهوة والصلع

«الفانلة بالخطأ».. حيلة مديحة يسري اكتشفت بها خيانة زوجها 3 مرات

مقالات الرأي
جلال حمام
قائد يسبق بفكره واقع عصره
صفوت البياضي
عقار عالمى يواجه وباءً عالميًا
أحمد بهاء الدين شعبان
مقارنة أهمية أن نتحاور يا ناس
خالد عكاشة
هل تدخل «تيسلا» بقدميها ساحة غسل الأموال؟
المزيد

الثقافة

«المورد الثقافي» يطلق النسخة الرقمية من مهرجان «ريدزون» السنوي

سعاد العنزي تلقي محاضرة عن مي زيادة بمناسبة ذكرى ميلادها

صدور «كقطة تعبر الطريق» أول رواية مصرية حول الأزمة السورية

تفاصيل الحالة الصحية لـ أحمد عبد المعطي حجازي