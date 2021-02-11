فى ذكراه.. قصة مرض هزم علاء ولي الدين

يوافق اليوم ١١ فبراير ذكري وفاة علاء ولي الدين، وهو ممثل كوميدي، رحل عن عالمنا فى 11 فبراير 2003.بدأ الراحل حياته فى التمثيل بادوار ثانوية مع الزعيم عادل امام، لينطلق إلى تقديم بطولة مطلقة فى كثير من الأفلام.ولد علاء ولى الدين فى محافظة المنيا بمركز بنى مزار، جده الشيخ سيد ولى الدين مؤسس مدرسة فى القرية (الجندية) بناها على نفقته الخاصة، وأبوه الممثل الراحل سمير ولى الدين الذي كان مدير عام لملاهى القاهرة.توفى علاء ولي الدين بسبب مضاعفات السكري، وهو مرض مزمن يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الأنسولين (هرمون ينظم مستوى السكر في الدم ) بكمية كافية أو عندما يعجز جسم الإنسان عن الاستخدام الفعال للأنسولين الذي ينتجه من أجل امتصاص الجليكوز من قبل خلايا الجسم، الشيء الذي يجعل الجليكوز يتراكم في الدم فيؤدي إلى زيادة تركيز نسبة السكر في الدم.يسبب المرض على المدى الطويل ارتفاع نسبة السكر بالدم وحدوث أضرار لعدد من أجهزة الجسم ولا سيما القلب والشرايين والعينين والكلي والأعصاب.