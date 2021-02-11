دعم 4 مستشفيات في قنا بـ 15 ماكينة غسيل كلوي جديدة

أعلن الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، اليوم الخميس، عن وصول 15 ماكينة غسيل كلوي لمستشفيات المحافظة، مقدمًا شكره وتقديره لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، على دعم قطاع الصحة بمحافظة قنا، لافتًا إلي ان هنالك جهودًا كبير لتطوير المنظمة الصحية في مدن ومراكز محافظة قنا المختلفة.



وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، إن الـ 15 ماكينة غسيل كلوي، سوف يتم توزيعها على مستشفيان قنا العام، ونجع حمادي العام، ومستشفي قوص المركزي، لافتًا إلي أن وصول ماكينات الغسيل الكلوي، لمستشفيات مديرية الصحة يعد تتويجًا لخطة وزارة الصحة نحو تحسين المنظومة الصحية بالمحافظة لخدمة المواطنين.