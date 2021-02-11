ضبط شاب يروج لممارسة الشذوذ عبر «فيس بوك»

نجحت مباحث الأداب، في ضبط شخص يروج للأعمال المنافية للآداب، عبر شبكة الإنترنت.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود إحدى الصفحات على أحد المواقع على الإنترنت، لأحد الأشخاص يبدى من خلالها المعلن استعداده لممارسة أعمال منافية للأداب.عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وتبين أنه عاطل، مقيم بمحافظة الإسكندرية، وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها على هاتفه المحمول ومزاولة نشاطه الآثم.كما أمكن ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم، يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم.