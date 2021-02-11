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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط مستريح جديد نصب على المواطنين في سوهاج

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:04 م
متهم
متهم
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت الداخلية في ضبط مستريح جديد بسوهاج استولى على أموال المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (3 مواطنين - مقيمين بسوهاج) بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم مقابل أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

أسفرت تحريات إدارة فرع الإدارة بجنوب الصعيد عن صحة الواقعة وقيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز، بممارسة نشاطًا احتياليًا من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الحدايد والبويات، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون، كما أضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

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