استقرار الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم 3 أتوبيسات بالإسماعيلية

كشف مصدر طبي بمستشفى الصدر بالإسماعيلية، تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم 3 أتوبيسات بطريق "الإسماعيلية – الزقازيق" الزراعي، أمس، بسبب الشبورة المائية الكثيفة، والذى أدى إلى إصابة 65 عاملًا، وتم تقلهم لمستشفى الصدر بالإسماعيلية، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وبالجسم، وكسور.وقال المصدر الطبي، أن الحالة الصحية لمصابي الحادث مستقرة وتم إجراء الجراحات اللازمة لهم، مشيرًا إلى أن حالتين استلزما دخول غرفة العمليات لإجراء جراحة تركيب شرائح ومسامير بينهم سائق الأتوبيس بعد اصطدامه بأحد الأشجار، ومصاب اخر تم إجراء جراحة له بوتر اليد داخل غرفة العمليات.وأكد المصدر، أن المصابين في حالة مستقرة، وأنه تم خروج 57 شخصا من المستشفى حتى الآن، بينما يخضع ثلاثة آخرين إلى الاشراف الطبي داخل مستشفى الصدر بالإسماعيلية، بالإضافة إلى 5 مصابين كانوا رفضوا النقل للمستشفى.وكان محافظ الإسماعيلية ظهر أمس الأربعاء، قد تفقد العمال المصابين في حادث التصادم بعد نقلهم لمستشفى الصدر، والتقى بالمصابين داخل المستشفى واطمئن على صحتهم واستمع من الأطباء ما تم من إجراؤه من أعمال للطوارئ، ونبه علي جميع الأطقم الطبية بسرعة إجراء كافة الفحوصات للمصابين وطمأنة ذويهم خاصة بعد تماثل معظمهم للشفاء.وكان اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية يفيد تصادم أتوبيس رقم 11186 الإسماعيلية مع أتوبيس رقم 11193 الإسماعيلية، مما أدي إلي سقوط أحدهم علي حافة الترعة.وقالت المصادر إن الأتوبيسات كانت تنقل عمال بأحد مصانع بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية من أهالي مراكز القصاصين وأبو صوير، واصطدام أحدى الأتوبيسات بالشجرة قرب مكان الأتوبيس الأول مما زاد من أعداد الإصابات في الحادث.