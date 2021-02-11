ضبط 47.6 كيلو بانجو وحشيش قبل ترويجها في محيط المقاهي

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط الأكشاك والمقاهى والكافيتريات على مستوى الجمهورية، لحماية الشباب والنشء من مخاطر تعاطى المواد المخدرة.أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط 45 قضية متنوعة بكافة محافظات الجمهورية، حيث بلغ عدد المتهمين فيها 55 متهمًا، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت 27،605 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 2،145 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأستروكس وزنت 603 جرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 500 جرام.وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط 5700 قرص مخدر، و484 قرص مؤثر، وتنفيذ 23 حكما قضائيا، كما تم ضبط "مبالغ مالية - 56 هاتف محمول – طبنجة – 5 طلقات – طبنجة صوت – 7 سلاح أبيض – 7 سيارات – 7 دراجات نارية".