رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 47.6 كيلو بانجو وحشيش قبل ترويجها في محيط المقاهي

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:03 م
بانجو وحشيش
بانجو وحشيش
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط الأكشاك والمقاهى والكافيتريات على مستوى الجمهورية، لحماية الشباب والنشء من مخاطر تعاطى المواد المخدرة.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط 45 قضية متنوعة بكافة محافظات الجمهورية، حيث بلغ عدد المتهمين فيها 55 متهمًا، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت 27،605 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 2،145 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأستروكس وزنت 603 جرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 500 جرام.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط 5700 قرص مخدر، و484 قرص مؤثر، وتنفيذ 23 حكما قضائيا، كما تم ضبط "مبالغ مالية - 56 هاتف محمول – طبنجة – 5 طلقات – طبنجة صوت – 7 سلاح أبيض – 7 سيارات – 7 دراجات نارية".

موضوعات متعلقة

بطلقة في الرأس.. النيابة «تحاصر» المتهمين بقتل حمادة الفقير

«جلاكسو سميثكلاين» ترجئ التفاوض مع «راميدا» و«أكديما» بشأن الاستحواذ

زوجة المهندس المحكوم عليه بالإعدام فى السعودية: تخفيف الحكم للسجن المؤبد

برلماني يطالب وزير الإعلام بالاستقالة ورد مبالغ رئاسته لمدينة لإنتاج

الصور

image description

دكتور مصري يتقدم لموسوعة جينيس لابتكاره برنامجا لتغيير نغمات الناي

image description

محافظ أسيوط يبحث مع أهالي قرية المندرة تحسين الخدمات والمرافق

image description

محافظ أسيوط يناشد الخريجين بالاشتراك في مبادرة الرئيس «مهنتك مستقبلك»

image description

إنشاء وحدة معالجة للمياه بالمدينة الجامعية بأسيوط

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

الأكثر قراءة

اعترافات المتهمين بالتخطيط لاغتيال اللواء كمال الدالى

حقيقة تعطل خدمات بطاقات التموين بـ «دعم مصر»

مصدر بالصحة: «زايد» وجهت بحصر المراكز الطبية بالقرى لتطويرها

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 11-2-2021

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

الصين تكشف عن خطة لتطوير سياحة الجليد والثلج

برلين تكشف عن تفاصيل مهرجان «برليناله» في ظل كورونا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 11-2-2021

إرشادات جديدة فى أمريكا للوقاية من كورونا

أيام زمان

عمل في محل للساعات واتهم بالجاسوسية.. حكاية إلياس مؤدب

كيف وقع استيفان روستي في غرام حبيبة والده بالخطأ؟

«أجرى البروفة في البوفيه».. حكاية محمد عبد الوهاب مع القهوة والصلع

«الفانلة بالخطأ».. حيلة مديحة يسري اكتشفت بها خيانة زوجها 3 مرات

مقالات الرأي
جلال حمام
قائد يسبق بفكره واقع عصره
صفوت البياضي
عقار عالمى يواجه وباءً عالميًا
أحمد بهاء الدين شعبان
مقارنة أهمية أن نتحاور يا ناس
خالد عكاشة
هل تدخل «تيسلا» بقدميها ساحة غسل الأموال؟
المزيد

الثقافة

صدور «كقطة تعبر الطريق» أول رواية مصرية حول الأزمة السورية

تفاصيل الحالة الصحية لـ أحمد عبد المعطي حجازي

عبد الدايم تكلف «الحاج علي» برئاسة جريدة القاهرة.. وتجدد لـ«ناصف» في القومي للطفل

«الثقافة» تصدر قرارًا بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون بالشروق