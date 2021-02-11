«رقية» ضحية زوجة الأب.. ضربتها حتى الموت ببولاق

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الخميس، إحالة ربة منزل، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامها بقتل طفلة زوجها تعذيبًا بمنطقة بولاق الدكرور.وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة شيماء عبد العزيز، قتلت طفلة زوجها رقية مصطفى، الني تبلغ من العمر خمسة أعوام بسبب شقاوتها وإفشائها الأسرار للجيران.وجاء ذلك عمدًا باستخدام عصا خشبية، وتعدت بها على أطرافها وأقدامها فأحدثت إصابات بها ونزيف داخلي بالجسم أسفر عن وفاتها.وقالت المتهمة اإن الطفلة تعمدت إخبار الجيران بما يدور في منزلهما، وأنها تتعدى عليها بالضرب وتكرهها وعندما علمت من إحداهما بما حدث ووصتها بحسن معاملتها تعصبت عليها، وأفرغت غضبها في الطفلة.وأضافت المتهمة أنها تعدت عليها بالضرب ولكنها وجدتها فجأة تسقط على الأرض فاستعانت بجارتها وتوجهت بها إلى المستشفى ولكن الطفلة توفت.