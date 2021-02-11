«رقية» ضحية زوجة الأب.. ضربتها حتى الموت ببولاق

«رقية» ضحية زوجة الأب.. ضربتها حتى الموت ببولاق
الخميس 11/فبراير/2021 - 12:02 م
نجلاء رفاعيطباعة
أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الخميس، إحالة ربة منزل، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامها بقتل طفلة زوجها تعذيبًا بمنطقة بولاق الدكرور.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة شيماء عبد العزيز، قتلت طفلة زوجها رقية مصطفى، الني تبلغ من العمر خمسة أعوام بسبب شقاوتها وإفشائها الأسرار للجيران.
وجاء ذلك عمدًا باستخدام عصا خشبية، وتعدت بها على أطرافها وأقدامها فأحدثت إصابات بها ونزيف داخلي بالجسم أسفر عن وفاتها.
وقالت المتهمة اإن الطفلة تعمدت إخبار الجيران بما يدور في منزلهما، وأنها تتعدى عليها بالضرب وتكرهها وعندما علمت من إحداهما بما حدث ووصتها بحسن معاملتها تعصبت عليها، وأفرغت غضبها في الطفلة.
وأضافت المتهمة أنها تعدت عليها بالضرب ولكنها وجدتها فجأة تسقط على الأرض فاستعانت بجارتها وتوجهت بها إلى المستشفى ولكن الطفلة توفت.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة شيماء عبد العزيز، قتلت طفلة زوجها رقية مصطفى، الني تبلغ من العمر خمسة أعوام بسبب شقاوتها وإفشائها الأسرار للجيران.
وجاء ذلك عمدًا باستخدام عصا خشبية، وتعدت بها على أطرافها وأقدامها فأحدثت إصابات بها ونزيف داخلي بالجسم أسفر عن وفاتها.
وقالت المتهمة اإن الطفلة تعمدت إخبار الجيران بما يدور في منزلهما، وأنها تتعدى عليها بالضرب وتكرهها وعندما علمت من إحداهما بما حدث ووصتها بحسن معاملتها تعصبت عليها، وأفرغت غضبها في الطفلة.
وأضافت المتهمة أنها تعدت عليها بالضرب ولكنها وجدتها فجأة تسقط على الأرض فاستعانت بجارتها وتوجهت بها إلى المستشفى ولكن الطفلة توفت.