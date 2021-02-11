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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

لاهوتي أمريكي في «الأسقفية»: مارسوا التلمذة في كنائسكم المحلية

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:02 م
كليه اللاهوت الأسقفية
كليه اللاهوت الأسقفية
مونيكا جرجس - جرجس صفوت
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نظمت كليه اللاهوت الأسقفية أمس محاضرتين بعنوان "التلمذة"، قدمها مارك ديفير، رئيس مؤسسة "mark 9"، وهي منظمة مختصة بخدمة الكنائس وقادتها بأمريكا وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.  

و بدأت الندوة بالصلاة وكلمة من المطران سامي فوزي، عميد كلية اللاهوت الأسقفية، وقال مارك ديفير، أنه إذا كانت التلمذة تُرى على إنها شيء بسيط إلا إن أثرها كبير، وتستحق السير في خطاها من خلال الطاعة وتحقيق التبعية للسيد المسيح.

وأضاف "ديفير"، تحدث الله عن التلمذة داخل الكنيسة المحلية من خلال دعوة المؤمنين، ليكونوا تلاميذ للإرسالية العظمى وهى الكرازة بالإنجيل وببشارة الفرح، فالتلاميذ قادرين على إقامة كنائس تتميز بالمحبة والقداسة.

ولفت إلى أن الكنيسة المحلية هي في قلب طاعة المسيح وهى المكان المناسب والبيئة المثلى للتلميذ من خلال تقويم المؤمن بشكل مستمر، مستشهدًا بآية تيموثاوس الأولى "لاَحِظْ نَفْسَكَ وَالتَّعْلِيمَ وَدَاوِمْ عَلَى ذلِكَ، لأَنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ هذَا، تُخَلِّصُ نَفْسَكَ وَالَّذِينَ يَسْمَعُونَكَ أَيْضًا." (1 تي 4: 16)، مضيفا من السهل أن تتبع المسيح داخل الكنيسة المحلية على أن تبحث عنه خارجها.


واختتم "ديفير" بتشديده على وصيتين، وهما أن تساعدوا الآخرين، وأن تتمثلوا بالسيد المسيح فى حياتكم وتطيعوا قادتكم ومرشديكم.

جدير بالذكر إن مفهوم التلمذة هو تعبير يستخدم عن التعليم المسيحي، بحسب كلمة الله والكتاب المقدس وتعتبر التلمذة ركيزة أساسية في الحياة المسيحية لأنها تساعد المؤمنين على التشبه بالمسيح.

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