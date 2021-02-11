سقوط عصابة لتجارة المخدرات في بؤرة إجرامية بالقليوبية

نجحت الداخلية في ضبط كميات من المواد المخدرة وسلاح نارى وذخائر بحوزة عناصر تشكيل عصابي بالقليوبية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام- الأمن المركزى) ومديرية أمن القليوبية تشكيلًا عصابيًا ضم (عدد 8 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية") قاموا بإدارة بؤرة إجرامية للاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الإستروكس – كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر البانجو – بندقية آلية – فرد خرطوش - كمية من الطلقات – مبالغ مالية – 8 هاتف محمول – ميزان – دراجة نارية) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.