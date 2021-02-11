ميركل تطالب بتوخي أقصى درجات الحذر بسبب انتشار طفرات كورونا

أعربت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عن اعتقادها بأن من الضروري توخي أقصى درجات الحذر بسبب انتشار طفرات فيروس كورونا.وخلال إلقائها بيان الحكومة في البرلمان، قالت ميركل اليوم الخميس إنه " لم يتم استنفاد البحث في كل شيء بعد، لكننا حسنا فعلنا بعدم التشكيك في افتراضات العديد من الخبراء في الداخل والخارج عندما أوضحوا لنا بأن كل الطفرات الثلاثة أكثر شراسة بشكل ملحوظ، أي أكثر عدوى كما أنها تنتقل بصورة أسهل من الفيروس الأصلي".وطالبت ميركل بالاستعداد من أجل منع حدوث حالات عدوى جديدة " وهذا ما حدث بالفعل في بعض الدول الأوروبية التي شهدت في أعقاب ذلك زيادة مأساوية في أعداد الإصابات استمرت لبعض الوقت ما جلب كل التأثيرات الكارثية على الأنظمة الصحية".كانت ميركل اتفقت في اجتماعها مع رؤساء حكومات الولايات مساء أمس الأربعاء على تمديد إغلاق كورونا الحالي حتى السابع من مارس المقبل وذلك بعد أن كان مقررا استمرار الإغلاق حتى منتصف الشهر الجاري.