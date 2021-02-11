ضبط عصابة المخدرات والأسلحة في سوهاج

نجحت الداخلية في ضبط كميات من المواد المخدرة وسلاح نارى وذخائر غير مرخصة بحوزة عناصر تشكيل عصابي بسوهاج، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام) نشاط تشكيل عصابي ضم (خمسة أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") قاموا بإدارة بؤرة إجرامية للإتجار بالمواد المخدرة بسوهاج.. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن سوهاج والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (عدد 17 طربة لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الأفيون – بندقية خرطوش – 2 طلقة لذات العيار– مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية – 5 هاتف محمول – 2 سلاح أبيض – 2 ميزان حساس) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.