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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 1262 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:58 ص
قضية تموينية
قضية تموينية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الجهود عن ضبط 1262 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (2٫2 طن "مقطعات دواجن – مفروم لحوم") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن تابع لأحد المطاعم للوجبات الجاهزة ) بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (12٫5طن "مكرونة – أرز"- "1٫5 طن، 1200عبوة" خل طعام معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وبدون مستندات مجهولة المصدر منتج نهائى – 16000 عبوة فارغة وإستيكر عليها ذات العلامات التجارية الوهمية)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مركز لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

ونجحت الجهود في ضبط (9٫9 طن "أرز – دقيق فاخر – زيت طعام" – 600 عبوة "زيت طعام" بدون مستندات مجهولة المصدر عليها علامات تجارية مقلدة ومغشوشة لعلامات تجارية مسجلة – 4200 عبوة فارغة وإستيكر عليها ذات العلامات التجارية المقلدة والمغشوشة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية ) بمحافظة القاهرة، وضبط (10٫64 طن "سكر – أرز" بدون مستندات مجهولة المصدر عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مركز لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

أسفرت الجهود عن ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة كفر الشيخ) لإستيلائه على (مبلغ 5٫595٫260 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء وتجميعه 47 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين للإستيلاء على الدعم المقرر لها، 1ماكينة صرف خبز بلدى مدعم خاصة بالمخبز)، وضبط (المدير المسئول ومالك مخبز بلدى – بمحافظة كفر الشيخ) لإستيلائهما على (مبلغ 3٫373٫737 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء وتجميعهما 853 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين للإستيلاء على الدعم المقرر لها 1ماكينة صرف خبز بلدى مدعم خاصة بالمخبز).

وتمكنت الجهود من ضبط (المدير المسئول ومالك مخبز بلدى – بمحافظة كفر الشيخ) لإستيلائهما على (مبلغ 2٫485٫568 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء وتجميعهما 305 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين للإستيلاء على الدعم المقرر لها، 1ماكينة صرف خبز بلدى مدعم خاصة بالمخبز).، وضبط (مالكة محل بدال تموينى – بمحافظة الشرقية) وبحوزتها (3٫68 طن "سكر تموينى" – 1790 عبوة "زيت تموينى" المخصصة ربطًا على البطاقات التموينية قامت المذكورة بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء قدرت بــ 59٫920 جنيه).

ونجحت الجهود في ضبط (2 طن "أسمدة زراعية مدون عليها إحدى العلامات التجارية" محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية.. قدرت بــ 7000 جنيهًا)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية والأسمدة) بمحافظة الشرقية.

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