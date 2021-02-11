ضبط 180 قطعة سلاح و257 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
الخميس 11/فبراير/2021 - 11:57 ص
مريم جبل - عمرو المزيديطباعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط 180 قطعة سلاح نارى، و257 قضية مخدرات وتنفيذ 78112 حكما قضائيا.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.