مواهب مطروح تشارك في التصفيات النهائية لمسابقة التحدث بالفصحى

قال عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، في بيان إعلامي له، أن المواهب اللغوية بـ"تعليم مطروح"،شاركت في فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى، وإحياء فن الخطابة، والإلقاء الشعري، وتعميق دراسة النحو العربي.وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن المسابقة تجرى على مستوى الجمهورية بالمدينة التعليمية في السادس من أكتوبر، وشارك الطالب يوسف عطيوة عبدالله، من مدرسة أحمد عبد الكريم حجاج الثانوية العسكرية، والطالبة جاسمين محمد عبدالحليم، من مدرسة الروضة الإعدادية بتلك الفعاليات تحت إشراف يسري مجاهد، موجه عام مادة اللغة العربية.وأضاف" سلامة"، أن الدكتورة هناء قاسم، مدير عام مكتب تنمية اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم أشادت بالتميز اللغوي والمستوي المشرف لأبناء مطروح في التصفيات النهائية.وقدم وكيل تعليم مطروح التحية والتقدير لتوجيه عام اللغة العربية، عرفانا بالجهد المبذول والعطاء البارز خلال مسابقة التحدث بالفصحي علي مستوي محافظة مطروح، مشيدا بالمواهب اللغوية التي تزخر بها المحافظة متمنيا أن يوفق الله هذه المواهب لتحقيق مركز متقدم علي مستوي الجمهورية ليكونوا خير سفراء للمحافظة بالمحفل اللغوي التعليمي.