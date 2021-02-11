رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مواهب مطروح تشارك في التصفيات النهائية لمسابقة التحدث بالفصحى

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:57 ص
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
طباعة
قال عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، في بيان إعلامي له، أن المواهب اللغوية بـ"تعليم مطروح"،شاركت في فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى، وإحياء فن الخطابة، والإلقاء الشعري، وتعميق دراسة النحو العربي.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن المسابقة تجرى على مستوى الجمهورية بالمدينة التعليمية في السادس من أكتوبر، وشارك الطالب يوسف عطيوة عبدالله، من مدرسة أحمد عبد الكريم حجاج الثانوية العسكرية، والطالبة جاسمين محمد عبدالحليم، من مدرسة الروضة الإعدادية بتلك الفعاليات تحت إشراف يسري مجاهد، موجه عام مادة اللغة العربية.

وأضاف" سلامة"، أن الدكتورة هناء قاسم، مدير عام مكتب تنمية اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم أشادت بالتميز اللغوي والمستوي المشرف لأبناء مطروح في التصفيات النهائية.

وقدم وكيل تعليم مطروح التحية والتقدير لتوجيه عام اللغة العربية، عرفانا بالجهد المبذول والعطاء البارز خلال مسابقة التحدث بالفصحي علي مستوي محافظة مطروح، مشيدا بالمواهب اللغوية التي تزخر بها المحافظة متمنيا أن يوفق الله هذه المواهب لتحقيق مركز متقدم علي مستوي الجمهورية ليكونوا خير سفراء للمحافظة بالمحفل اللغوي التعليمي.

موضوعات متعلقة

الخطيب يرفض مغادرة كهربا والشحات الدوحة بعد قرار الفيفا

كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 107.3 مليون

«جلاكسو سميثكلاين» ترجئ التفاوض مع «راميدا» و«أكديما» بشأن الاستحواذ

«الأرصاد» تكشف توقعات طقس الغد ودرجات الحرارة

الصور

image description

دكتور مصري يتقدم لموسوعة جينيس لابتكاره برنامجا لتغيير نغمات الناي

image description

محافظ أسيوط يبحث مع أهالي قرية المندرة تحسين الخدمات والمرافق

image description

محافظ أسيوط يناشد الخريجين بالاشتراك في مبادرة الرئيس «مهنتك مستقبلك»

image description

إنشاء وحدة معالجة للمياه بالمدينة الجامعية بأسيوط

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

الأكثر قراءة

اعترافات المتهمين بالتخطيط لاغتيال اللواء كمال الدالى

حقيقة تعطل خدمات بطاقات التموين بـ «دعم مصر»

مصدر بالصحة: «زايد» وجهت بحصر المراكز الطبية بالقرى لتطويرها

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 11-2-2021

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

الصين تكشف عن خطة لتطوير سياحة الجليد والثلج

برلين تكشف عن تفاصيل مهرجان «برليناله» في ظل كورونا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 11-2-2021

إرشادات جديدة فى أمريكا للوقاية من كورونا

أيام زمان

عمل في محل للساعات واتهم بالجاسوسية.. حكاية إلياس مؤدب

كيف وقع استيفان روستي في غرام حبيبة والده بالخطأ؟

«أجرى البروفة في البوفيه».. حكاية محمد عبد الوهاب مع القهوة والصلع

«الفانلة بالخطأ».. حيلة مديحة يسري اكتشفت بها خيانة زوجها 3 مرات

مقالات الرأي
جلال حمام
قائد يسبق بفكره واقع عصره
صفوت البياضي
عقار عالمى يواجه وباءً عالميًا
أحمد بهاء الدين شعبان
مقارنة أهمية أن نتحاور يا ناس
خالد عكاشة
هل تدخل «تيسلا» بقدميها ساحة غسل الأموال؟
المزيد

الثقافة

صدور «كقطة تعبر الطريق» أول رواية مصرية حول الأزمة السورية

تفاصيل الحالة الصحية لـ أحمد عبد المعطي حجازي

عبد الدايم تكلف «الحاج علي» برئاسة جريدة القاهرة.. وتجدد لـ«ناصف» في القومي للطفل

«الثقافة» تصدر قرارًا بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون بالشروق