مزقوا جسده بأسلحة مختلفة.. تفاصيل إحالة 3 متهمين بقتل «شهيد المرج»

كشف أمر إحالة 3 متهمين بقتل الشاب محمد عادل، الشهير بـ"بامبو"، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شهيد المرج"، أن كل متهم استخدم سلاح أبيض مختلفا ما بين سكين ومطواة وكتر لقتل المجني عليه.وتضمن أمر الإحالة، قيام المتهمين وهم "محمد. ا. ع" و"أحمد. س. ع." و"محمد. ر. م" بدائرة قسم شرطة عين شمس، بقتل المجني عليه "محمد عادل أحمد" من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن قام المتهم الأول بطعن المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة" استقرت بجانبه الأيمن وحدثت إصابات بالظهر، كما قام المتهمين الثاني والثالث بالتعدي عليه باستعمال كتر و"سكين" قاصدين قتله فأحدثوا الإصابات التي أودت بحياته.وكشف التقرير الطبي الصادر من مستشفى المطرية التعليمي، أنه بتاريخ 19 أكتوبر الماضي حضر المجني عليه للمستشفى وفي حالة حرجة جدا، وبه آثار جرح طعني نافذ أسفل الصدر من ناحية الظهر على الجانب الأيمن، ويعاني من هبوط حاد في الدورة الدموية، وبحجز المجني عليه بغرفة الإنعاش واستدعاء طبيب الرعاية تم عمل سونار، وتبين وجود استدراج دموي متوسط بالناحية اليمنى من الصدر، وبتركيب أنبوبة حنجرية للمجني عليه لمحاولة إنعاش القلب فلم يستجب وحدثت الوفاة.كانت قد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه بالأسلحة البيضاء، ومنعوا مركبة «توك توك» من نقله للمستشفى حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة، لكن مع تدخل الأهالي استطاعوا التوجه به للمستشفى.وقال مصطفى أبوزيد، محامي أهل المجني عليه، إن المتهمين حاولوا تقييده بـ«كاوتش» قبل قتله، وفقا لما قاله والده في محضر التحقيقات.وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطارا من المقدم حسين خيري، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، مفاده تلقيه بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بعزبة النخل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.وتبين العثور على جثة الشاب، 23 سنة، طالب، مصابا بعدة طعنات من سلاح أبيض، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتمكن رجال المباحث من ضبط الجناة في أحد الأكمنة المعدة لهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.