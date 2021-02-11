عضو بـ«صحة البرلمان»: أؤيد مساواة شهداء الأطباء بالجيش والشرطة

قالت الدكتورة حنان عبدالمنعم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن عملية طرح 15 مليون قطعة من «الفكة» تحمل شعار فرق مصر الطبية تكريم من الدولة للأطقم الطبية.وأشارت «عبدالمنعم»، في بيان اليوم الخميس، إلى أن هذا القرار يؤكد حرص الحكومة على تكريم الأطباء؛ نظرًا للجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، متوجهة بالشكر للحكومة بصفة عامة وللدكتور محمد معيط، وزير المالية، بصفة خاصة على إصدار عملات معدنية وتدوالها.وأشادت بهذه الخطوة باعتبارها تخليدًا للأعمال البطولية التى يقدمها الأطباء والفرق الطبية المعاونة، معلنة تأييدها التام لاقتراح زميلها الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، بمساواة شهداء الأطباء والمنظومة الصحية، بشهداء وصقور وأبطال القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية؛ لأنهم ضحوا بأرواحهم لإنقاذ المرضى المصابين بفيروس كورونا.