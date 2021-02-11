سارة خليف تكتب: هل ينام الرئيس؟

سؤال يدور في ذهن كل مواطن مصري وعربي، لاسيما في الفترة الأخيرة ألا وهو: «السيسي بينام إمتى؟»، ذلك لأننا كثيرًا ما نجده في الصباح الباكر في كلية الشرطة أو الكلية الحربية، ليطمئن على أبنائه مستقبل أمن مصر، وفي الوقت ذاته نراه في افتتاح لأربع أو خمس مشاريع قومية، ثم نجده بعدها بدقائق في اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمتابعة الشؤون الإفريقية.وما أن نلتقط أنفاسنا جراء متابعة كل ذلك، إلا ويفاجئنا بعدها بساعات بزيارة لإحدى الدول لحضور إحدى القمم الدولية، الأمر الذي يجعلنا نندهش وبشدة، فيوم المواطن العادي مكون من أربع وعشرين ساعة، ومع ذلك يشعرنا الرئيس بأن يومه مضاعف، وقد يصل لحد الإثنتين وسبعين ساعة، لنجد في النهاية أن ذلك النشاط الدؤوب تجسيدًا حيًا لقيمة الإتقان في العمل، ومقدمة لا ينتج عنها إلا الإنجازات التي تتوالى بشكل سريع، الواحدة تلو الأخرى، ولنستنتج منه أن الرئيس لم ولن ينام حتى يتحقق لمصر وشعبها والأمة العربية، الأمن والاستقرار والسلام.يعتبر الأمن -كقيمة ووسيلة بل وهدف في حد ذاته- من أهم الركائز الأساسية في نجاح أي عملية تنموية، فهو العامل المشترك للارتقاء بجميع المجالات، ولم تكن مصر لتزدهر لولا تحقيق أمنها الداخلي والخارجي، ولا يقتصر الأمن هنا على معناه المحدود، المتمثل في حماية الحدود والقضاء على الإرهاب فقط، بل للأمن صور عدة كالأمن الغذائي والتحسن الإقتصادي والسلام الاجتماعي، وجميعنا يعلم أن غياب الأمن بمفهومه الشامل له الأثر الأكثر سلبية، الذي سيمس الجميع كافة، مِن أقل مواطن شأنًا، وصولًا إلى كيان الدولة، وهذا ما وعاه الرئيس وحفظه كاسمه، ثم وضعه نصب عينيه بالعمل، ليجعل تحقيقه الأولوية وقد نجح.فبتوفير الأمن يأتي الاستقرار، الذي هو ركيزة بناء المستقبل، فالاستقرار يعنى البناء، ومزيد من المشاريع القومية، والإنشاء العمراني، والتقدم العلمي وغيرها العديد من المجالات، لاسيما أن مزيدًا من الاستقرار يقود الفرد إلى إدراك وتفعيل دوره، ويؤدي إلى سير المنظومات بالشكل الثابت البناء، دون مشاكل أو تعطيل، فاستقرار الوطن يعنى استقرار حياتنا اليومية، لذا لا مجال للتفريط فيه، بمراهقات سياسية من هذا أو ذاك، أو بجهل في رأس فئة أو مجموعة، ولعل ما يجعلنا نصبر هو أننا نرى بأعيننا الدليل الذي يدحض أي تشكيك في صواب الرؤية التى ينفذها النظام السياسي الحالي، والمربع التي تقف فيه مصر مقارنة بمربعات سلبية سابقة، رغم التحديات والتهديدات المستمرة، لذا يجب أن يعي الجميع أن قيمة الاستقرار من قيمة الوطن، ومن ثم من قيمة الحياة، كونها –أي قيمة الاستقرار– هي الرقم الصعب في معادلة النهوض بأي أمة.ويأتي الآن دور بناء السلام، فلم يتوقف الرئيس عند تحقيق الأمن والاستقرار لمصر فقط، بل سعى جاهدًا لأن يحافظ على أمن واستقرار المنطقة عربيًا وإقليميًا، ونشر السلام إقليميًا ودوليًا، وذلك تطبيقا للوعي بأهمية المحافظة على الأمن القومي والمجال الحيوي الذي تتحرك فيه مصر كدولة عظمى إقليمية، ما أدى إلى حصول مصر -ولأول مرة- على منصب رئيس لجنة بناء السلام في الأمم المتحدة، عقب اعتماد الترشيح المصري على مستوى المجموعة الإفريقية في نيويورك، لتصبح مصر ممثلًا لإفريقيا، وذلك تعزيزًا لقدرتها المتمثلة في قيادة الرئيس السيسي، على بناء السلام، فمصر هى بلد الأمن والسلام.وختاما.. فشكرًا سيدى الرئيس وجزاك الله عن شعبك خيرا.