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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير التنمية المحلية محذرا المواطنين: جدية التصالح في مارس 40%

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:55 ص
محمود شعراوي
محمود شعراوي
أحمد أبو المحاسن
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قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات.

وأضاف، أنه يتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة، موضحا أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص وأن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيدًا على هيبة وحقوق الدولة.

وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ولم يتقدموا حتى الآن بطلب للتصالح الإسراع فى تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز بالمحافظات ودفع مبلغ جدية التصالح التى تقدرخلال فبراير الحالي بنسبة 35% من قيمة المخالفة، تزداد إلى 40% خلال شهر مارس المقبل، حيث تنتهى المهلة المحددة للتصالح، مؤكدًا أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق سواء للمبانى المخالفة أو للأحياء والقري والمراكز بالمحافظات.

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