بعد قليل.. مناقصة «التموين» لتوريد 40 ألف طن زيت

تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية، بعد قليل، بالبت في المناقصة المحدودة رقم (8) لسنة ٢٠٢١٢٠٢٠ لتوريد زيت مستورد، بحد أدنى 30 ألف طن زيت صويا و10 آلاف طن زيت عباد، فترة وصول من 16 مارس إلى 5 أبريل 2021.ومن المقرر أن يقدم المورد السعر على أساس ( السداد At sight، وكذلك على أساس 180 يوم بتسهيلات موردين) ويتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة.وكانت الهيئة أعلنت أن الشروط والمواصفات تطبق وفقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بالهيئة العامة السلع التموينية، ويجب أن يحتوي المظروف الفني على أصل كراسة الشروط معتمدة ومختومة من المورد وضمان ابتدائى بمبلغ خمسمائة الف جنيهًا.