عبد الدايم تكلف «الحاج علي» برئاسة جريدة القاهرة.. وتجدد لـ«ناصف» في القومي للطفل

شهدت الساحة الثقافية خلال الـ48 ساعة الماضية، صدور 3 قرارات جديدة من قبل الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بتحريك المياة الراكدة وتجديد الدماء في بعض المؤسسات التابعة لها.وأصدرت وزيرة الثقافة، قرارا بتولي الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب، منصب رئيس مجلس إدارة جريدة القاهرة التي تصدر عن وزارة الثقافة.كما أصدرت قرارًا بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون بمدينة الشروق بعد موافقة جهاز المدينة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة الأرض رقم (1) بمركز خدمات المجاورة الثامنة بالإسكان العائلي بمساحة إجمالية تبلغ 7915 متر مربع، وما بها من مباني منفذة على مساحة 1400 متر وتضم 33 فصلا دراسيا.وجددت الوزيرة للكاتب المسرحي محمد عبدالحافظ ناصف، للعمل رئيسا للإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة للعام الثالث على التوالي.