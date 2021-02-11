رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عبد الدايم تكلف «الحاج علي» برئاسة جريدة القاهرة.. وتجدد لـ«ناصف» في القومي للطفل

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:54 ص
الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الدايم
جمال عاشور
طباعة
شهدت الساحة الثقافية خلال الـ48 ساعة الماضية، صدور 3 قرارات جديدة من قبل الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بتحريك المياة الراكدة وتجديد الدماء في بعض المؤسسات التابعة لها.

وأصدرت وزيرة الثقافة، قرارا بتولي الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب، منصب رئيس مجلس إدارة جريدة القاهرة التي تصدر عن وزارة الثقافة.

كما أصدرت قرارًا بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون بمدينة الشروق بعد موافقة جهاز المدينة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة الأرض رقم (1) بمركز خدمات المجاورة الثامنة بالإسكان العائلي بمساحة إجمالية تبلغ 7915 متر مربع، وما بها من مباني منفذة على مساحة 1400 متر وتضم 33 فصلا دراسيا.

وجددت الوزيرة للكاتب المسرحي محمد عبدالحافظ ناصف، للعمل رئيسا للإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة للعام الثالث على التوالي.

موضوعات متعلقة

حقيقة تعطل خدمات بطاقات التموين بـ «دعم مصر»

«جلاكسو سميثكلاين» ترجئ التفاوض مع «راميدا» و«أكديما» بشأن الاستحواذ

مصدر بالصحة: «زايد» وجهت بحصر المراكز الطبية بالقرى لتطويرها

تحذير من سلالة «كنت» البريطانية: ستجتاح العالم

الصور

image description

دكتور مصري يتقدم لموسوعة جينيس لابتكاره برنامجا لتغيير نغمات الناي

image description

محافظ أسيوط يبحث مع أهالي قرية المندرة تحسين الخدمات والمرافق

image description

محافظ أسيوط يناشد الخريجين بالاشتراك في مبادرة الرئيس «مهنتك مستقبلك»

image description

إنشاء وحدة معالجة للمياه بالمدينة الجامعية بأسيوط

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

الأكثر قراءة

اعترافات المتهمين بالتخطيط لاغتيال اللواء كمال الدالى

حقيقة تعطل خدمات بطاقات التموين بـ «دعم مصر»

مصدر بالصحة: «زايد» وجهت بحصر المراكز الطبية بالقرى لتطويرها

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 11-2-2021

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

الصين تكشف عن خطة لتطوير سياحة الجليد والثلج

برلين تكشف عن تفاصيل مهرجان «برليناله» في ظل كورونا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 11-2-2021

إرشادات جديدة فى أمريكا للوقاية من كورونا

أيام زمان

عمل في محل للساعات واتهم بالجاسوسية.. حكاية إلياس مؤدب

كيف وقع استيفان روستي في غرام حبيبة والده بالخطأ؟

«أجرى البروفة في البوفيه».. حكاية محمد عبد الوهاب مع القهوة والصلع

«الفانلة بالخطأ».. حيلة مديحة يسري اكتشفت بها خيانة زوجها 3 مرات

مقالات الرأي
جلال حمام
قائد يسبق بفكره واقع عصره
صفوت البياضي
عقار عالمى يواجه وباءً عالميًا
أحمد بهاء الدين شعبان
مقارنة أهمية أن نتحاور يا ناس
خالد عكاشة
هل تدخل «تيسلا» بقدميها ساحة غسل الأموال؟
المزيد

الثقافة

صدور «كقطة تعبر الطريق» أول رواية مصرية حول الأزمة السورية

تفاصيل الحالة الصحية لـ أحمد عبد المعطي حجازي

عبد الدايم تكلف «الحاج علي» برئاسة جريدة القاهرة.. وتجدد لـ«ناصف» في القومي للطفل

«الثقافة» تصدر قرارًا بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون بالشروق