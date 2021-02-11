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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أعضاء «حياة كريمة» يشهدون اصطفاف المعدات لبدء تطوير قرى المنوفية

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:53 ص
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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شهد منذ قليل أعضاء مؤسسة "حياة كريمة" بمحافظة المنوفية، اصطفاف المعدات بأرض المهبط التابعة لاستاد جامعة المنوفية، وذلك استعدادًا للبدء في العمل والنزول بالمعدات إلى القرى التابعة للمبادرة لتطوير بمركزي أشمون والشهداء بمحافظة المنوفية.

وعلى هامش الاصطفاف تناقش أعضاء مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية مع المشرفين على تنفيذ المبادرة، مراحل العمل لتذليل أي عراقيل تواجه مجموعات التنفيذ، كما تطرق الحديث إلى تنسيق التحركات ورفع الاحتياجات من المواطنين ومناقشتها مع إدارة المؤسسة.

جدير بالذكر أن فريق مؤسسة حياه كريمة يعقد باستمرار الحوار المجتمعي بجميع القرى 81 التابعة لمبادرة تطوير القرى للوقوف على كافة احتياجاتها، وإدراجها ضمن خطة التنفيذ التي يتابعها أعضاء مؤسسة حياة كريمة، وأن الحوار المجتمعي مستمر طوال فترة التنفيذ.

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