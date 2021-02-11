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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

التعاون الخليجي يبحث آخر مستجدات كورونا

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:53 ص
التعاون الخليجي
التعاون الخليجي
نيفين أشرف
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عقد وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، الاجتماع الاستثنائي الرابع، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) والحد من انتشاره، واستمرار التنسيق والتعاون لتوحيد الجهود في دول المجلس لمجابهة الجائحة، وذلك بدعوة من دولة الكويت.

وترأس الاجتماع، وزيرة الصحة في مملكة البحرين، فائقة بنت سعيد الصالح، وبحضور وزراء الصحة في دول مجلس التعاون، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف.

واعتمد وزراء الصحة بدول المجلس، عددًا من القرارات خلال هذا الاجتماع، من بينها؛ أهمية الاستمرار بتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل استباقي متى دعت الحاجة والتنسيق في ذلك مع القطاعات المختلفة بكل دولة وذلك لتجنب الدخول بموجة ثانية.

كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من المختصين في الفيروسات بالدول الأعضاء، للقيام بدراسة التسلسل الجيني لفيروس كوفيد 19 الموجود بدول المجلس والاستفادة من مختبرات الدول الأعضاء قدر الإمكان ويتم رفع مخرجات الفريق للجنة اصحاب السعادة وكلاء الوزارة.

واعتمد الوزراء خلال الاجتماع، الموافقة على اعتماد الدليل الخليجي لتشخيص وعلاج كوفيد 19 (النسخة الثانية)، بالإضافة إلى التأكيد على علاج مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالمجان في حال تشخيص مرض كوفيد-19 في أي من دول المجلس.

وشدد الاجتماع على أهمية تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء فيما يخص السلالات الجديدة والاجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها بكل دولة ومدى فعالية فحوصات الـ PCR لتشخيص الفيروسات المتحورة، ومشاركة معلومات اللقاحات التي يتم تسجيلها ومدى فعالية اللقاحات المستخدمة مع مختلف الأعمار والتحورات والأعراض الجانبية التي يتم رصدها.

وأكد الوزراء أهمية استمرار الخطط الداخلية بتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين للوصول للأهداف المرجوة للحد من انتشار المرض وتقليل الأعراض، كما كلف وزراء الصحة بدول المجلس اللجان المختصة بالاستمرار في متابعة المستجدات الخاصة بالجائحة، والتواصل من خلال غرفة العمليات المشتركة، مشددين على أهمية تبادل المعلومات ونقل الخبرات والدروس المستفادة وتعزيز التعاون الصحي الخليجي المشترك فيما بين دول مجلس التعاون.

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