أولياء أمور طلاب «الثانوية» الراسبين: نريد تحديد موقف أبناءنا من الامتحانات
الخميس 11/فبراير/2021 - 11:52 ص
ريم محمودطباعة
أستغاث أولياء أمور طلاب الثانوية العامة المؤجلين والراسبين بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لاعلان موقف أبناءنا قبل 14 فبراير المقبل.
وقال أولياء الأمور في استغاثة مقدمة لموقع الدستور: لا نعلم حتي الآن ما إذا كانت امتحانات المؤجلين والراسبين ستكون إلكترونية أم ورقية وستكون علي أي نظام.
وأضاف أولياء الامور: الطلاب يذاكرون وفقا للنظام الجديد، "اوبن بوك" لكن هناك مدارس تقول لطلابها إنهم علي النظام القديم وحتي الآن لا نعرف موقفهم.
واختتم أولياء الامور: نريد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اعلان تفاصيل امتحانات هولاء الطلاب.
وقال أولياء الأمور في استغاثة مقدمة لموقع الدستور: لا نعلم حتي الآن ما إذا كانت امتحانات المؤجلين والراسبين ستكون إلكترونية أم ورقية وستكون علي أي نظام.
وأضاف أولياء الامور: الطلاب يذاكرون وفقا للنظام الجديد، "اوبن بوك" لكن هناك مدارس تقول لطلابها إنهم علي النظام القديم وحتي الآن لا نعرف موقفهم.
واختتم أولياء الامور: نريد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اعلان تفاصيل امتحانات هولاء الطلاب.