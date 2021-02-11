ضبط صاحب مخزن يروج زيت طعام مغشوش في القناطر الخيرية

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في القبض على صاحب مخزن غير مرخص لبيع زيوت الطعام والمواد الغذائية بمنطقة السلام بمحافظة القاهرة، وحرر محضر بالواقعة.وتمكن رجال المباحث بالقاهرة، في القبض على صاحب مخزن عشوائي غير مرخص للتداول والاتجار في زيوت الطعام والمواد الغذائية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية بعد هروبه إلى القاهرة، وتم القبض عليه بدائرة قسم شرطة أول السلام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.