القبض على متهم ببث فيديوهات خادشة لحياء الأطفال

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس- لاتهامه بإنشاء قناة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى، ونشر روابط تحميل لمشاهدة مقاطع فيديو خادشة للحياء للأطفال مقابل مبالغ مالية، وبحوزته (هاتف محمول).بمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، حيث جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة لرصد الجرائم المستحدثة التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.