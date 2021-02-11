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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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كل ما تريد معرفته حول رفع الأثقال في المنزل

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:51 ص
رفع الأثقال في المنزل
رفع الأثقال في المنزل
شيماء دهب
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تعتبر التمارين داخل المنزل من أفضل القرارات، خاصة مع الأوضاع الحالية، والخوف من عدوى كورونا المستجد "كوفيد _19" داخل الصالات الرياضية، ومن السهل الآن عمل ذلك نظرًا لوجود الكثير من موارد اللياقة البدنية التى يمكن اقتنائها داخل منزلك.

وفقًا لموقع "METRO" يمكن الاستثمار في شراء بعض الأوزان داخل المنزل، وهو ليس قرارًا تافهًا لأن الأوزان باهظة الثمن بشكل مدهش بمجرد أن تتجاوز 5 كجم، يمكن أن يكون تدريب الوزن عنصرًا حاسمًا في نظام اللياقة البدنية الشامل، سواء كنت تعمل على تحقيق هدف لياقة معين، أو هدف جمالي، أو تتدرب على رياضة - يمكن أن يكون لتكييف عضلاتك بالأوزان مجموعة كبيرة من الفوائد.

تدريب الوزن يحسن كلًا من كتلة العضلات وكثافة العظام، مما يجعلها شكلًا رائعًا من التمارين لمقاومة الشيخوخة، علاوة على ذلك، مع استمرارنا في قضاء المزيد من الوقت في المنزل ومن المحتمل أن نكون أقل نشاطًا من المعتاد أثناء الإغلاق، يمكن أن يتفاقم هذا الخسارة في كتلة العضلات وكثافة العظام.

لذا يعد تدريب الوزن شكلًا رائعًا من التمارين التي يجب تضمينها في روتين تمارين الإغلاق، عادةً ما تكون التدريبات مثل HIIT (التدريب المتقطع عالي الكثافة)، وتمارين القلب هي تلك التي يستخدمها الأشخاص لحرق الدهون، كما أن تدريب الوزن كثيرًا ما يتم تجاهله أو حتى يرتبط بالتضخم.

هناك ثلاث طرق محددة تساعد فيها تدريبات الوزن على إنقاص الدهون تحرق السعرات الحرارية أثناء جلسة وزنك؛ تحرق السعرات الحرارية للمساعدة في عملية بناء العضلات وإصلاحها؛ والعضلات الجديدة المكتسبة تكلف الكثير من الطاقة للمحافظة عليها، مما يعني أنك تحرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن حرق الدهون يعتمد بشكل أساسي على نقص السعرات الحرارية - عندما تستهلك سعرات حرارية أقل مما تنفق. من الأفضل ترك تحديد عجز صحي في السعرات الحرارية لجسمك للخبراء، لذا اعمل مع مدرب شخصي يمكنه تلبية متطلباتك من الطاقة والتأكد من أنك تتناول الكمية المناسبة من العناصر الغذائية لاحتياجاتك.

ويضيف الخبراء: "أي تمرين تقوم به سيكون إيجابيًا لعقلك وجسمك، مع أو بدون معدات، ومع ذلك، فقد وجدنا من خلال الأبحاث وسنوات من التدريب أن إضافة جلسة تدريب قائمة على الأوزان إلى روتين التمرين الخاص بك يمكن أن تزيد من صحتك العامة، وتوفر نتائج أسرع للتغيير في الجسم من الناحية الفسيولوجية، كيف تتمرن بأمان مع الأوزان في المنزل إذا لم تكن قد قمت برفع الأوزان من قبل، فقد يكون من الصعب معرفة من أين تبدأ - وقد يكون خطر الإصابة المحتمل مخيفًا للغاية، لذا ركز على الاستعانة بمدرب لمعرفة ذلك بنجاح".

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