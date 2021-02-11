إحباط تهريب 5 أطنان ذهب خام في أسوان

نجحت وزارة الداخلية في ضبط 5 أطنان من الأحجار التى يستخلص منها خام الذهب بأسوان، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن خام الذهب.وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أسوان بمديرية أمن أسوان من ضبط (سيارة نقل) مُحمل عليهما (كمية من الأحجار التى يستخلص منها خام الذهب تزن حوالى 5 أطنان)، وبمواجهة قائدها أقر بقيامه بالتنقيب العشوائى عن خام الذهب بدون تصريح وحيازته للمضبوطات، لاستخلاص خام الذهب منها بقصد التربح.