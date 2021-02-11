ضبط 13 ألف مواطن خالفوا إجراءات الوقاية من كورونا

نجحت وزارة الداخلية في ضبط (12794) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ (12675)، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (119) لعدم سداد الغرامة المقررة، وتحرير (582) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بمخالفة قرار الغلق، وضبط (207) قضايا في مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (1583) شيشة.جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.