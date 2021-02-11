جمهوريون يسعون لتشكيل حزب ثالث مناهض لترامب

قال أربعة أشخاص مطلعين لوكالة «رويترز» إن العشرات من المسؤولين الجمهوريين السابقين، الذين ينظرون إلى الحزب على أنه غير راغب في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترمب و«محاولاته لتقويض الديمقراطية الأميركية»، يجرون محادثات لتشكيل حزب منشق عن يمين الوسط.وتشمل مناقشات المرحلة المبكرة جمهوريين منتخبين سابقين ومسؤولين سابقين في الإدارات الجمهورية لرونالد ريغان وجورج بوش الأب وجورج بوش الابن وترمب وسفراء جمهوريين سابقين وخبراء استراتيجيين جمهوريين.وأجرى أكثر من 120 منهم مكالمة عبر تطبيق «زووم» يوم الجمعة الماضي لمناقشة المجموعة المنشقة، والتي ستعمل على أساس برنامج من «الآيديولوجية المحافظة»، بما في ذلك الالتزام بالدستور وسيادة القانون، وهي أفكار يقول المشاركون إن ترمب حطمها.ويقول الأفراد إن الخطة ستكون الدفع بمرشحين في بعض المنافسات، ولكن أيضًا تأييد مرشحين من يمين الوسط في منافسات أخرى، سواء كانوا جمهوريين أو مستقلين أو ديمقراطيين.وقال إيفان مكمولين، الذي كان كبير مديري السياسات في مؤتمر الجمهوريين بمجلس النواب وخاض الانتخابات كمستقل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016. لـ«رويترز» إنه شارك في استضافة مكالمة «زووم» مع مسؤولين سابقين قلقين بشأن قبضة ترمب على الجمهوريين والتحول الوطني الذي اتخذه الحزب.وأكد ثلاثة أشخاص آخرين لـ«رويترز» الاتصال والمناقشات بشأن حزب منشق محتمل، لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.وكان من بين المشاركين في المكالمة جون ميتنيك، المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي في عهد ترمب وعضو الكونغرس الجمهوري السابق تشارلي دنت وإليزابيث نيومان نائبة رئيس الأركان في وزارة الأمن الداخلي في عهد ترمب ومايلز تايلور مسؤول سابق آخر في الأمن الداخلي خلال عهد ترمب.