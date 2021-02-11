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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار حصر المنازل المدرجة ضمن «حياة كريمة» بالوادي الجديد

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:49 ص
المنازل
المنازل
محمد مهدي
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أكد أحد منسقي مبادرة «حياة كريمة» بالوادي الجديد، إسلام عمران، استمرار حصر المنازل الآيلة للسقوط والخطرة والتي تحتاج إلى رفع كفاءتها وترميمها.

وأضاف «عمران»، أنه تم حصر 3 آلاف منزل حتى الأن بواقع 6 قرى، وهى «أبو منقار و5 توابع لها وهي:" أبو منقار الأم - طلعت ضرغام – بئر 4 – بئر 5 – بئر 6 – بئر 7 ».

وتابع «وقرى أبو هريرة و4 توابع لها هى أبو هريرة الأم – عمر بن الخطاب – خالد بن الوليد – زراعة 14 – زراعة 16، قرى الخير والنماء و4 توابع وىي الخير والنماء الأم – الشيخ مرزوق – عطية الشيخ مرزوق – زراعة 10 – الأمل، وقرى الكفاح بإجمالي 7 توابع وهي الكفاح الأم – أبو الهول – أبو بكر الصديق – عثمان بن عفان – الرواد – عين التنين- العزبة، وقرى صبيح وتوابعها وهى صبيح الأم – على بن أبي طالب، وقرى النهضة وتوابعها وهى عبد المجيد الجغيل – عائشة عبد الرحمن، وفي منطقتين بمدينة الفرافرة وهما عبد المنعم رياض – أحمد بدوي».

وأوضح أيمن الجوهري، أحد شباب المجلس التطوعي وأحد منسقي مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، أن جميع الأسر سعيدة بهذه المبادرة الفريدة من نوعها والتي تلقي اهتمام واسع المدي من كافة الجهات التنفيذية والرقابية والمحلية.

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