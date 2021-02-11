وزير التنمية المحلية يوضح إجراءات المحافظات فى ملف طلبات التصالح

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن المحافظات قامت منذ بداية فترة تلقى الطلبات في التصالح في مخالفات البناء في شهر يوليو الماضي ببعض الإجراءات والخطوات، للتسهيل والتيسير على المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح، وتم فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والأحياء لاستقبال الطلبات.وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم تخصيص خطوط ساخنة للإبلاغ عن مخالفات البناء، وإلغاء الإجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح، واستمرار تلقى الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع وتشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظات، للمرور الدورى على لجان التصالح لسرعة إنجاز الطلبات.وأوضح "شعراوى" أن المحافظات، راعت الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، ومنع انتشاره، خلال تلقي الطلبات.