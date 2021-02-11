«إفريقية النواب»: انتخاب السلطة الليبية خطوة جيدة لاستقرار ليبيا

اعتبر الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، انتخابات السلطة التنفيذية الليبية التي تمت في إطار ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي استضافته المدينة السويسرية جنيف، والتي أسفرت عن انتخاب المجلس الرئاسي الليبي ورئيس لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، بمثابة خطوة جيدة لتحقيق الاأمن والاستقرار داخل ليبيا وتجميع صفوف القوى السياسية الليبية نحو السلام والتنمية والبناء.وقال الجبلي، في بيان اليوم، إنه من المؤكد أن هذه الخطوة الهامة التي تمثل مرحلة مفصلية فى تاريخ ليبيا سوف تسهم بشكل كبير فى الاتجاه نحو استكمال بناء المؤسسات الليبية، موجهًا التحية والتقدير لبعثة الأمم المتحدة على جهودها فى تقديم جميع انواع الدعم والمساندة للأشقاء الليبيين من أجل تحقيق طموحات الشعب الليبي في السلام الشامل والاستقرار الدائم في ليبيا.وأعرب الجبلي، عن ثقته التامة فى التفاف ودعم جميع القوى السياسية الشرعية داخل ليبيا والشعب الليبيي لهذه الخطوة من أجل الحفاظ على سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها وصون وحدتها الوطنية وطرد جميع الأطراف والمليشيات غير الشرعية من داخل أراضيها، مطالبًا من جميع الأطراف الليبية بالبناء على هذه الخطوة المهمة وبذل المزيد من الجهود التى تكفل التوصل إلى حل نهائي ومتكامل للأزمة في ليبيا بإرادة ليبية خالصة وعدم السماح للقوى الخارجية بالتدخل في الشئون الداخلية للدولة الليبية الشقيقة.