بنظام مراقبة.. «العدل» تتابع العمل بالشهر العقاري ومشاكل المواطنين

تتابع وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، أعمال التوثيق بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق بمحافظات الجمهورية، والمكاتب التي يوجد بها زحام.وعملت الوزارة خلال الفترة الماضية علي تركيب كاميرات بمكاتب القاهرة، ونقلت الكاميرات المعاملات التي تتم داخل المقر لحظة بلحظة على شاشات العرض بغرفة المتابعة، بقطاع الشهر العقاري بالوزارة للوقوف علي مدي انتظام العمل، وهو ما سيتم تعميمه خلال الفترة القادمة على المقار التي تشهد زحامًا من المواطنين.ويهدف نظام مراقبة الكاميرات داخل مكاتب التوثيق، متابعة انتظام سير العمل بها، والوقوف على ثمة تجاوزات تحدث فيها، مع إعطاء الأولوية في تطبيق النظام للمكاتب المزدحمة والمكاتب التي تتعدد عنها شكاوى المواطنين.كما تتابع الوزارة الشكاوي التي ترد إليها من خلال شكاوى المواطنين، عن أي تجاوزات يتعرضوا لها لدى معاملاتهم مع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية.