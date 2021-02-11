هاجر أحمد تظهر لجمهورها بإطلالة أنيقة على إنستجرام

نشرت الفنانة هاجر أحمد، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".وظهرت هاجر أحمد في الصورة بإطلالة أنيقة بفستان أسود، ونال إعجاب جمهورها على حسابها بموقع إنستجرام.وعلى الصعيد المهني، شاركت هاجر أحمد في مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وإنعام سالوسة.