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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«دمغ المصوغات» تحرر 5 محاضر لمحطات وتضبط 30 مخالفة موازين

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:45 ص
المصوغات
المصوغات
نرمين محمود الدهان
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أكد اللواء عبد الله منتصر رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أن المصلحة شنت عدة حملات رقابية، على محطات الوقود والشركات، في إطار توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الرقابة على محطات الوقود والموازين التجارية والأفراد.

وأسفرت الحملات عن تحرير 5 محاضر لمحطات وقود، و5 محاضر لموازين بسكول، و8 محاضر موازين تجارية أفراد، و14 محضر ميزان ماركت، و3 محاضر موازين صاغة.

كما تم تحرير 3 محاضر ماكينات تعبئة، وتم تحويل المحاضر إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونيا.

وأكد رئيس المصلحة انه تم دمغ 1014420 سبيكة ذهب، و410054 سبيكة فضة، و167880.4 جرام عيار 21، وكذلك 174489.9 جرام ذهب عيار 18، و2161 جرام فضة.

وأكدت المصلحة أن حملاتها مستمرة على محطات الوقود والموازين التجارية والأفراد والصاغة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الموضوعة طبقا لتعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية.

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