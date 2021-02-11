رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين»: حملات مفاجئة لجهاز حماية المستهلك على 8 محافظات

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:44 ص
حملات
حملات
نرمين محمود الدهان
طباعة
قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك، إنّ الجهاز شن حملات مفاجئة على 8 محافظات استهدفت الأسواق التجارية والمنشآت الطبية المخالفة بالتعاون مع الرقابة الإدارية ومديريات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين، استمرارًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف حسام الدين، أنّ الحملات على محافظات بورسعيد وأسوان والقليوبية والشرقية والجيزة والسويس وبني سويف والفيوم، أسفرت عن ضبط 2 طن لحوم مجمدة منتهية الصلاحية، 3 أطنان أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام، 600 كجم أحشاء داخلية يتم عرضها في صورة عجينة كفته ولا تصلح للاستخدام الآدمي و35 كرتونة زيت طعام يستخدم علامات تجارية مقلدة، كما تم المرور على محطات الوقود في هذه المحافظات للتأكد من انتظام العمل بها.

وتابع، أن الإدارات والأفرع المختلفة بالجهاز قامت بفحص 2745 شكوى وأزالت أسباب 1281 شكوى في يوم واحد، مؤكدا أنّ جهاز حماية المستهلك لن يتوان عن الاستمرار في حملاته لضبط الأسواق بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية بالدولة.

وأهاب رئيس الجهاز بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات ضارة بحقوق المستهلك عن طريق التواصل مع الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس أب 01577779999 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك عل موقع التواصل الاجتماعي FACEBOOK والموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG.

موضوعات متعلقة

اعترافات المتهمين بالتخطيط لاغتيال اللواء كمال الدالى

بطلقة في الرأس.. النيابة «تحاصر» المتهمين بقتل حمادة الفقير

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بشأن تأجيل الدراسة

تحذير من سلالة «كنت» البريطانية: ستجتاح العالم

الصور

image description

دكتور مصري يتقدم لموسوعة جينيس لابتكاره برنامجا لتغيير نغمات الناي

image description

محافظ أسيوط يبحث مع أهالي قرية المندرة تحسين الخدمات والمرافق

image description

محافظ أسيوط يناشد الخريجين بالاشتراك في مبادرة الرئيس «مهنتك مستقبلك»

image description

إنشاء وحدة معالجة للمياه بالمدينة الجامعية بأسيوط

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

الأكثر قراءة

اعترافات المتهمين بالتخطيط لاغتيال اللواء كمال الدالى

حقيقة تعطل خدمات بطاقات التموين بـ «دعم مصر»

مصدر بالصحة: «زايد» وجهت بحصر المراكز الطبية بالقرى لتطويرها

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 11-2-2021

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

الصين تكشف عن خطة لتطوير سياحة الجليد والثلج

برلين تكشف عن تفاصيل مهرجان «برليناله» في ظل كورونا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 11-2-2021

إرشادات جديدة فى أمريكا للوقاية من كورونا

أيام زمان

عمل في محل للساعات واتهم بالجاسوسية.. حكاية إلياس مؤدب

كيف وقع استيفان روستي في غرام حبيبة والده بالخطأ؟

«أجرى البروفة في البوفيه».. حكاية محمد عبد الوهاب مع القهوة والصلع

«الفانلة بالخطأ».. حيلة مديحة يسري اكتشفت بها خيانة زوجها 3 مرات

مقالات الرأي
جلال حمام
قائد يسبق بفكره واقع عصره
صفوت البياضي
عقار عالمى يواجه وباءً عالميًا
أحمد بهاء الدين شعبان
مقارنة أهمية أن نتحاور يا ناس
خالد عكاشة
هل تدخل «تيسلا» بقدميها ساحة غسل الأموال؟
المزيد

الثقافة

صدور «كقطة تعبر الطريق» أول رواية مصرية حول الأزمة السورية

تفاصيل الحالة الصحية لـ أحمد عبد المعطي حجازي

عبد الدايم تكلف «الحاج علي» برئاسة جريدة القاهرة.. وتجدد لـ«ناصف» في القومي للطفل

«الثقافة» تصدر قرارًا بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون بالشروق