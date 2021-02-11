«التموين»: حملات مفاجئة لجهاز حماية المستهلك على 8 محافظات

قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك، إنّ الجهاز شن حملات مفاجئة على 8 محافظات استهدفت الأسواق التجارية والمنشآت الطبية المخالفة بالتعاون مع الرقابة الإدارية ومديريات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين، استمرارًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.وأضاف حسام الدين، أنّ الحملات على محافظات بورسعيد وأسوان والقليوبية والشرقية والجيزة والسويس وبني سويف والفيوم، أسفرت عن ضبط 2 طن لحوم مجمدة منتهية الصلاحية، 3 أطنان أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام، 600 كجم أحشاء داخلية يتم عرضها في صورة عجينة كفته ولا تصلح للاستخدام الآدمي و35 كرتونة زيت طعام يستخدم علامات تجارية مقلدة، كما تم المرور على محطات الوقود في هذه المحافظات للتأكد من انتظام العمل بها.وتابع، أن الإدارات والأفرع المختلفة بالجهاز قامت بفحص 2745 شكوى وأزالت أسباب 1281 شكوى في يوم واحد، مؤكدا أنّ جهاز حماية المستهلك لن يتوان عن الاستمرار في حملاته لضبط الأسواق بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية بالدولة.وأهاب رئيس الجهاز بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات ضارة بحقوق المستهلك عن طريق التواصل مع الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس أب 01577779999 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك عل موقع التواصل الاجتماعي FACEBOOK والموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG.